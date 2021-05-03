Tam kapanma deniz canlılarına yaradı - Son Dakika

Tam kapanma deniz canlılarına yaradı
03.05.2021 00:57
Muğla'nın Datça ilçesinde tam kapanma döneminde balıkçıların denize çıkamaması deniz canlılarına yarayınca, yaklaşık iki kiloluk ahtapot kıyıya kadar geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde tam kapanma döneminde balıkçıların denize çıkamaması deniz canlılarına yarayınca, yaklaşık iki kiloluk ahtapot kıyıya kadar geldi.
Geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek. Tam kapanma ile birlikte balıkçıların avlanmak için denize çıkamamasından dolayı deniz canlıların sayılarında da artış gözlemlendi. Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Umut Kantarlı, liman içerisinde kıyıya kadar gelen yaklaşık iki kiloluk ahtapotu yakaladı. Kantarlı, " Limanda insanların azalması ile ahtapot çoğaldı. Hemen hemen her gün bir tane ahtapot yakalamaya başladım" dedi. - MUĞLA
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