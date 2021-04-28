AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor (2) - Son Dakika

AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)

28.04.2021 15:15

Yarın başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yarın başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yarın saat 19.00'da başlayacak tam kapanma dönemini Ankara dışında geçirmek isteyenler, AŞTİ ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Bu nedenle terminal ve havalimanında normal günlere göre yolcu sayısında artış yaşandı.

"Ailemin yanına dönüp daha rahat yaşamak istiyorum"

Memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için AŞTİ'ye gelen Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 günlük kapanma var. Bundan sonrasının da belli olmadığını düşünüyorum. Ailemin yanına dönüp daha rahat yaşamak istiyorum." dedi.

Kovid-19'a yakalanacağı düşüncesiyle tedirginlik yaşayan ailesinin, salgın tedbirlerine uyması konusunda her gün kendisini uyardığını belirten Çelik, bu süreçte elinden geldiğince her türlü tedbiri aldığını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını anlattı.

Yolculardan Yusuf Turan Günaydın ise ramazanın başında gitmek istediği memleketi Amasya'ya tam kapanma öncesi ulaşacağını belirterek "Annem, akrabalarım orada. O yüzden bu fırsatı değerlendirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Kübra Karaoğlu da yolcuğunun daha önceden planlı olduğunu belirterek 17 günlük tam kapanma dönemini Bursa'da ailesiyle geçireceğini söyledi.

"Tam kapanmanın gelmesi doğru oldu"

Ankara'da öğrenci olan Giray Demirel, kısmi kapanma döneminde genellikle evde kaldığını bunun da kendisi için sıkıcı olduğunu söyledi.

Tam kapanma döneminde Bursa'da ailesiyle olacağını belirten Demirel, "Tam kapanmanın gelmesi doğru oldu. Tam kapanmayla birlikte maddi ve manevi destek sağlanması da gerekiyor." dedi.

Ankara'ya misafirliğe geldiğini ancak tam kapanma kararının alınmasıyla tekrar memleketi Samsun'a dönme kararı aldığını ifade eden yolcu Selçuk Aktaş da tam kapanma kararının isabetli olduğunu söyledi.

Aktaş, esnafın maddi sıkıntı yaşadığını, devletten bu yönde destek beklediklerini ifade etti.

Kovid-19 ve güvenlik tedbirleri de uygulanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda sık sık anonsların yapıldığı AŞTİ'de dezenfeksiyon işlemleri de devam etti.

Terminal girişiyle bilet gişeleri ve peronların bulunduğu bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla yaya devriye hizmetini sürdüren polis ekipleri, vatandaşların kimliklerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Esenboğa Havalimanı'ndaki yoğunluk yüzde 15 arttı

Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş bölümlerinde geçen haftaya göre yüzde 15 yoğunluk olduğu belirtildi.

Havalimanın giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda, Esenboğa Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Tüm yolcuların vücut sıcaklığı, terminal girişinde termal kamerayla ölçülüyor, yolcular terminale girdikleri andan itibaren her alanda el dezenfektanlarına ulaşabiliyor.

Terminal binasında yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

AŞTİ'de tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)
AŞTİ'de tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor (2)

Şehirler Arası Otobüs, Esenboğa Havalimanı, Kahramanmaraş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı
Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden üyelikten çıkarılan Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden üyelikten çıkarılan Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi         
16:52
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz         
16:08
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı         
15:42
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler         
14:56
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement