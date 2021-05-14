- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış - Son Dakika

- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış

14.05.2021 12:53

- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış Tam kapanma döneminde vatandaşlar acil çağrı hattını genellikle bilgi ve danışma amaçlı arıyor 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir haftada 24 bin çağrı geldi Çorum'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam kapanma sürecinde gelen...

- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış

Tam kapanma döneminde vatandaşlar acil çağrı hattını genellikle bilgi ve danışma amaçlı arıyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir haftada 24 bin çağrı geldi

ÇORUM - Çorum'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tam kapanma sürecinde gelen arama sayısında 3 kata yakın artış yaşanırken vatandaşların genellikle bilgi ve danışma amaçlı aradığı öğrenildi.

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonları tam kapanma döneminde de susmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, vatandaşların pandemi döneminde ihtiyaçlarını daha rahat karşılamak adına merkezi aradığını belirterek vatandaşların mağdur etmeden her zaman hizmetinde olduklarını ve ihtiyaçlarına koştuklarını söyledi.

"Bir haftada 24 bin çağrı"

Pandemi ile mücadelede tam kapanma uygulamasına geçilmesi nedeniyle için gelen çağrı sayısında artış olduğunu açıklayan Demiral, "112 Acil Çağrı Merkezi'nin sürekli aranmasından dolayı çağrı sayılarımız 2-3 katına çıktı. İlk başladığımız aylarda aylık çağrı oranımız 36 binlerde iken kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan tarihinden sonraki bir haftada gelen çağrı sayımız 24 binlere ulaştı. Bir ayda 36 bin, bir haftada 24 bin çağrı yapıldı" ifadelerini kullandı.

"112 Çağrı Merkezleri, seyahat izin belgesi veren bir kurum değildir"

112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Demiral, "Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Eğer vatandaşlarımız ihtiyaç dışında 112'yi ararlarsa ihtiyacı olan vatandaşlarımız bize ulaşamıyor ve mağduriyet yaşıyor. Cevabını bildiğimiz sorular için 112'yi ararsak diğer vatandaşlarımızı mağdur etmiş oluruz. Belki bir insanımızın sevdiklerinden ayrılmasına neden olabiliriz. Cevabını bildiğimiz sorular için 112 Acil Çağrı Merkezini Lütfen meşgul etmeyelim. 112 Çağrı Merkezleri, seyahat izin belgesi veren bir kurum değildir. Personelimiz her gelen çağrıyı titizlikle karşılıyor. Biz bu arada bildiğimiz cevabını bildiğimiz sorularla 112'yi meşgul edersem insanların hakkına girmiş oluruz. Biz birilerini mağdur edersek birileri bir gün bizi mağdur edebilir. Lütfen buna hassasiyet gösterelim" dedi.

- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış
- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış
- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış
- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış
- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış
- Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış

Pandemi, Çorum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

Son Dakika Haberleri
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:44 Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:37 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
13:26 Netflix Türkiye duyurdu: Fatih Terim'le belgesel çekiliyor
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi         
14:01
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi         
12:32
Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı         
11:39
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 14:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tam kapanma döneminde 112'ye gelen çağrılarda rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement