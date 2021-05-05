Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi - Son Dakika

Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi

05.05.2021 09:22

Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi Tam kapanmada Polatlılı esnafa hırsız şoku Ankara'nın Polatlı ilçesinde tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi.

Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi

Tam kapanmada Polatlılı esnafa hırsız şoku

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi. Polatlı Yeni Sanayi Sitesinde son aylarda artan hırsızlık olayları tam kapanma süreci ile birlikte daha da arttı. Tam kapanma dönemini fırsat bilen hırsızlar gözlerine kestirdikleri bir dükkandan 3 günde 30 bin TL'lik malzeme çalındığı öğrenildi.

Kamera görüntülerini incelediklerinde 3 gün üst üste malzemelerinin çalındığını belirten iş yeri sahibi Barış Barış tarım makinesi ürettiklerini, çalınan malzemelerin maddiyatından daha çok verilen emeğin çalınmasına üzüldüklerini belirtti.

Daha önce de böyle olaylar yaşadıklarını belirten Barış ilk defa bu kadar açık açık ve üst üste malzeme çalındığını ifade etti.

İş yeri sahibi Barış, "Tam kapanma dönemi başladığında, 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde başımıza gelen ve bundan da öncesinde birçok kez Polatlı Yeni Sanayi Bölgesinde hırsızlık olayları ile karşı karşıya kaldık. Yaşanan bu hırsızlık olayları nedeniyle çok mağduruz. Sanayi esnaflarımız genel olarak aynı mağduriyeti yaşıyor. Hırsızlar yüzlerini gizlemeleri nedeniyle teşhis edilemiyorlar, teşhis edilebilenler de bu sebeple ceza almadan kurtulabiliyorlar. Bu sayede daha fazlasını yaparak bizlere daha fazla zarar veriyorlar. Eskiden hurda malzemeler dediğimiz malzemeler açıkta durabiliyordu. Şimdi onların yanı sıra imalat malzemelerimiz, boyanmış işlenmiş malzemelerimiz de çalınmaya başladı. Son yaşadığımız olayda üç gün üst üste, biri akşam 18.00 sularında diğerleri ise gece olmak üzere hırsızlığa uğradık. Tel örgü ile muhafazaya aldığımız bahçedeki yedek parçalarımızı tel örgüyü kesip içeri girerek çalıyorlar. Bu konuda gerçekten çok mağduruz. Çünkü artık ürünlerin piyasa değerinin dışında o ürünü meydana getirmek için burada çalışanlarımız emek veriyorlar. Ürünleri uzun bir süreçte işliyorlar. Bu ürünler özellikle pancar hasat sezonu yaklaştıkça oldukça gerekli oluyor. Kimilerini anında tespit edebiliyoruz kimilerini ise edemiyoruz. Özellikle pancar sezonunda bu konuda zorluk çekiyoruz. Üstelik bu hırsızların çaldığı ürünleri alan arkadaşları da esefle kınıyorum. Bu olay bir tek benim değil birçok kişinin başına geldi. Böyle giderse daha çok kişinin başına gelecek gibi duruyor. Bu olay bahçesinde malzemesi bulunan tüm arkadaşlarımızın da başına gelebilir" diye yaşanan hırsızlık olaylarını anlattı.

Sadece 3 günde 30 bin TL'nin üzerinde malzeme çalındığını belirten Barış, "Satış rakamı olarak baktığınızda 30 bin TL civarında fakat dediğim gibi paradan ziyade çalınan emek çok daha fazla. Emniyet ekipleri ile görüştük, kamera kayıtlarımızı kendilerine ilettik. Bizim için gerçekten yoğun mesai harcayıp hırsızları buldular fakat sonrasında bu arkadaşlar hiçbir ceza almadan aynı suça devam ediyorlar. Emniyet güçlerimiz artık bu şahısları yürüyüşlerinden, hal ve hareketlerinden nokta atışı gibi tanıyorlar. Şikayette bulunuyoruz, şahısları buluyorlar, bir miktar malzememizi buluyorlar ama daha sonra bu olay tekrarlanıp duruyor" dedi.

Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi
Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi
Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi
Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi

Barış Barış, Türk Lirası, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi - Son Dakika


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