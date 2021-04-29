Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi - Son Dakika
BBC

Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi

29.04.2021 18:07
Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bu akşamdan itibaren 17 Mayıs'a kadar zorunlu gereksinimler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinde, bazı kesimlerin mağdur olmaması için son dakika düzenlemesi yapıldı.

TBMM Genel Kurulu gündeminde olan torba yasaya eklenmesi kararlaştırılan düzenlemeyle, icra iflas takiplerinin bir ay süreyle durdurulması, çek ibrazı zorunluluğunun da Mayıs sonuna kadar ertelenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1100 lira olarak açıkladığı emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyenin ise yasal düzenleme gerektirdiği için önergeyle yine Genel Kurul gündemindeki torba yasaya eklenmesi benimsendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bu akşamdan itibaren 17 Mayıs'a kadar zorunlu gereksinimler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kesimlerin mağdur olmaması için TBMM'de son anda yeni düzenlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede hazırlanan önergeye göre, muhalefetin de talebi olan bazı ödeme ve yükümlülükler bir ay süreyle ertelenecek.

İktidar partisi milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmeleri tamamlanarak yasalaştırılması planlanan "akaryakıt, tütün ve alkollü içki" sektörüne yönelik teminat zorunluluğu getiren torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı.

İhtiyati haciz kararı verilemeyecek

Önergeye göre vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına denk gelenlerin tahsili ertelenecek.

Ayrıca bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler duracak.

Yine ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çekler için de bu tarihler arasında ibraz işlemi yapılmayacak.

Ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da bir ay süreyle icra iflas takibi yapılamayacak.

Emeklilik ikramiyesine yasal düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle düzenleneceğini açıkladığı emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen 1.bin liralık ikramiyeye yapılacak 100 liralık zammın ise ancak yasayla yapılabilecek olması nedeniyle torba yasaya eklenmesi kararlaştırıldı.

Zira 2018 yılında SGK Yasası'nda yapılan değişiklikle emeklilere dini bayramlarda biner lira ikramiye verilmesi hükme bağlanmıştı. Yasayla yapılan düzenlemelerle ilgili değişiklik de bu nedenle ancak yasayla mümkün olabiliyor.

TBMM İçtüzüğü gereği gündemdeki bir yasa teklifine yeni bir madde eklenebilmesi için tüm siyasi parti gruplarının onayının olması gerekiyor.

Emekli ikramiyesinin 1.500 liraya çıkarılmasını isteyen CHP, bu nedenle AKP'nin önerisine destek vermeyeceği mesajı vermişti, bunun üzerine AKP ayrı bir yasa teklifi olarak ikramiye düzenlemesi yapmayı planlıyordu.

TBMM bu akşamdan itibaren kapanma sürecinde tatile gireceği için CHP'nin ikna edilememesi durumunda da bayrama yetişmesi için önce Cumhuraşkanlığı Kararnamesi çıkarılıp, ardından Meclis yeniden açılınca bunun yasalaştırılması düşünüldü.

Ancak AKP, CHP'nin de isteği olan icra iflas ve diğer bazı ödeme yükümlülüklerinin bir ay süreyle ertelenmesi için düzenleme yapma kararı kararı aldı.

CHP ise emekli ikramiyesinin 1.500 lira olması konusunda önerge hazırlama kararı alsa da AKP'nin önergesine itiraz edilmeyeceği belirtildi.

Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi
Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi

Koronavirüs, Türkiye, Mayıs, TBMM, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tam kapanma için son dakika düzenlemesi: Emekliye bayram ikramiyesi de eklendi - Son Dakika

BBC

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