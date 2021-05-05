Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak - Son Dakika

Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak

05.05.2021 09:45

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma kararı almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanarak, bundan sonraki süreçle ilgili görüşme bir yapacak.

Kabine toplantısı sonrasında alınan tam kapanma kararı, kontrol altına alınamayan korona salgınına karşı son çare olarak düşünüldü. Bu kapsamda muaf tutulan sektörler ve vatandaşlar haricinde 17 günlük bir karantina süreci başlamış oldu. Bu dönemin nasıl sonuçlanacağı, olumlu etkilerin görülüp görülmediği ve bundan sonra neler olacağı ise vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

BAKAN, TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPACAK

Bu gelişmeler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Koca'nın toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacağı bildirildi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklamıştı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen beş il ise, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu. Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kabine, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • İznikli: Tam kapanma deyipde gülünç olmayın. Bu kelime oyunu, turizm sezonu için rakamlarla oynamanın zeminini hazırlamak. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • ATA: değişen yok 28bindi tam eziyet denir kapanma denmez 2 kişi çalışıyoruz haftasonu dahil alışverişi unuttuk ekmeği komşuya aldırtıyoruz millet market alışverişi için tıklım tıklım Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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