Tam kapanma kapsamında tüm sınırlar mercek altında - Son Dakika

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Tam kapanma kapsamında tüm sınırlar mercek altında

TEKİRDAĞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ'ı Kırklareli'ye bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanmaya dair son genelgesine istinaden Tekirdağ-Kırklareli arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatıldı. Getirilen yasak ile birlikte 19.00'dan sonra Muratlı- Lüleburgaz arasındaki Muratlı-B.Karıştıran karayolu ve Muratlı'nın kırsal mahalleleri ile Lüleburgaz'ın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan tüm karayollarında emniyet ve jandarma ekipleri denetimlere başladı.

Yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları vb ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yapabildi. Denetimlere bizzat katılan Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ise, sürücüleri ve güvenlik güçlerini bilgilendirdi.

Öte yandan, tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek.