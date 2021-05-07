Tam kapanma kararını hiçe sayıp tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL ceza geldi
07.05.2021 09:41
TFF 1. Lig'de haftalardır devam eden şampiyonluk heyecanı bu pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Zirve yarışındaki takımlardan olan Adana Demirspor ve Giresunspor'un geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarında ise tribünlerde taraftarların yer alması futbolseverler tarafından büyük tepkiye neden olmuştu. PFDK, bu olay nedeniyle her iki kulübe de 65'er bin TL para cezası verilirken, bu karar büyük tartışmalara neden oldu.
TFF 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ve Giresunspor maçında dolu tribünler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Her iki takımın da tribünlere yaklaşık 5 bin taraftar almasının cezası belli oldu.
CEZANIN MİKTARI TARTIŞMA YARATTI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL para cezası verdi. Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.
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