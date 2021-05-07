Tam kapanma kararını hiçe sayıp tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL ceza geldi

TFF 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ve Giresunspor maçında dolu tribünler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Her iki takımın da tribünlere yaklaşık 5 bin taraftar almasının cezası belli oldu.

CEZANIN MİKTARI TARTIŞMA YARATTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL para cezası verdi. Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.