Tam kapanma kararının ardından THY biletlerle ilgili kafa karışıklığını giderdi
26.04.2021 22:57
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine 29 Nisan'da geçilecek. Bu dönemde şehirler arası seyahat kısıtlaması da olacak. THY ise konuya ilişkin, "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Bu kararın ardından Türk Hava Yolları (THY) seyahatlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kararın ardından Twitter hesabından bir duyuru yapan THY açıklamada şunları ifade etti:
"29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."
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