Üye Girişi
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı - Son Dakika

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

30.05.2021 14:33

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı Çankaya 'Corona Avcıları' görev başında Sağlık Bakanlığı, günlük verilerine göre 'tam kapanma' sonrasında günlük pozitif vaka sayısı 60 binlerden 10 bin seviyelerinin altına kadar indi.

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

Çankaya 'Corona Avcıları' görev başında

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, günlük verilerine göre 'tam kapanma' sonrasında günlük pozitif vaka sayısı 60 binlerden 10 bin seviyelerinin altına kadar indi. Bu kapsamda virüsün iz sürücüleri olarak da bilinen filyasyon ekipleri de sahada bunu gördü ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve virüsün yayılımının engellenmesi için temaslı halkasını oluşturan, dolayısıyla virüsün izini süren filyasyon ekipleri görevini başarıyla devam ettiriyor. Üçüncü pik dönemi olarak bilinen ve 'tam kapanma' öncesinde yaklaşık 60 binleri aşkın günlük vakanın olduğu dönemden, bugünlere ulaşmak herkesi olduğu gibi filyasyon ekiplerini de mutlu etti. Bu kapsamda yaklaşık 14 aydır filyasyon ekibi içerisinde yer alan ve koordinasyonunu sağlayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Dr. Güner Çetinkol, "Çankaya, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri, dolayısıyla vakaların da en yoğun olduğu ilçelerden biri. Biz bu filyasyon görevini Nisan 2020'den bu yana devam ettiriyoruz, 14 aylık bir süreç. Bu süreçte ekiplerimiz gerek fiziksel gerekse psikolojik anlamda yorucu bir süreç geçirdiler ve hala da geçiriyorlar. Filyasyonumuz haftanın 7 günü saat 24.00'e kadar devam etmekte. Alınan önlem ve kısıtlamaların neticesinde vakalardaki azalışı en iyi biz gözlemliyoruz. Son 1 aydaki vakalardaki azalma, ekiplerimizin biraz daha dinlenerek sahaya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızdaki bu iyileşme oranı ekiplerimizi de oldukça motive ediyor. Umarım bir an önce tüm vatandaşlarımızın aşılanması tamamlanır ve bir an önce bu salgının önüne geçeriz. Ben vatandaşlarımıza özellikle şunu belirtmek istiyorum, kısıtlamaların ortadan kaldırılması, normalleşme dönemine geçilmesi, kesinlikle bu virüsün hayatımızdan çıktığı anlamına gelmiyor. Özellikle rica ediyorum, maskenin ne kadar koruyucu bir kalkan olduğunu, mesafenin vakalardaki sayıları ne kadar azalttığını, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım, kontrollü yaşamaya devam edelim" şeklinde konuştu.

"Günlük evlerine gittiğimiz hasta sayısı Nisan'a göre azaldı"

İki ayı aşkın süredir filyasyon ekibindeki görevini sürdüren Genel Cerrahi Uzmanı olan Dr. Gökay Çetinkaya, "Filyasyon ekibinde olduğum için mutluyum. Burada güzel bir ortamımız var. Sabah erkenden gelip sahaya çıkıyoruz, oradaki hastalarımızdan pozitif olanlara ilaçlarını verip, temaslı olanlardan da örneklerini alıyoruz. Günün sonunda da ekipmanlarımızı bırakıp evimize dönüyoruz. Ben geldiğim dönemde bir yoğunluk yaşanıyordu ama şu an azalmış durumda sahada bunun etkisini de görüyoruz. Günlük evlerine gittiğimiz hasta sayısı Nisan'a göre azaldı" diye konuştu.

"Şu an vakaların azaldığını sahada hissediyoruz"

İki aya yakın süredir filyasyon ekibinde görevini sürdüren Dr. Furkan Erkılıç, "Covid ile savaşta biz de birer nefer olarak bize verilen görevi yapmaktayız. Sağlık camiası olarak herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bize de bu görev verildi. Önceden ekipler çok yoğun çalışıyordu ama şu an azaldığını sahada hissediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizler Çankaya'nın 'Corona Avcıları'yız"

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Dr. Akile Uzunlar da, "Bizler Çankaya'nın 'Corona Avcıları'yız. İlk günden itibaren değişik sağlık kurumlarından farklı sağlık mensupları olarak filyasyon ekiplerinde bir araya geldik. Burada kurumsal bir aile gibiyiz. Yoğun tempoda çalışıyor olsak dahi, halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor olması, kısıtlamalara riayet etmesi, aşılama çalışmalarının hızlanması motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hisarcık, Çankaya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı         
14:36
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı         
14:11
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde         
12:02
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar         
09:21
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 14:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement