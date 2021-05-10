"Tam kapanma"nın 11'inci gününde de Doğu Anadolu'da sessizlik hakim - Son Dakika

"Tam kapanma"nın 11'inci gününde de Doğu Anadolu'da sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde de Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de tedbirlere uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde de Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de tedbirlere uyulduğu gözlendi. Erzurum'da, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddelerinin yanı sıra Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu. Yaya devriyesi olarak da görev yapan polis ekipleri, kentin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor. Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu görüldü. Söz konusu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza uyguladı. Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

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