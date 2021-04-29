Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bilecik'te sessizlik hakim oldu.
Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı boş kaldı.
Polis ekipleri, trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.
Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettiği görülürken trafikte az sayıda araç gözlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika