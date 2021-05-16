"Tam kapanma"nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı - Son Dakika

Trafik ekipleri de kontrol çalışmaları yapıyor.

Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde memleketlerine gelen vatandaşların İstanbul'a gitmek için yolculukları sürüyor.

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