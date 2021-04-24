Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan dikkat çeken yanıt

24.04.2021 09:58
Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan dikkat çeken yanıt, System.String[]

Türkiye'de uygulanan kısmi kapanmayla birlikte vaka sayısında asıl düşüşün gelecek hafta görüleceğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, beklenen düşüşün yaşanmaması durumunda tam kapanma gibi daha güçlü önlemlerin alınması gerekeceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu değerlendirdi.

SAYILARA YANSIMASI 10 GÜNÜ BULUYOR

Milliyet'in haberine göre iki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı. Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını sözlerine ekleyen Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi.

''KASIM AYINDAKİ DÜŞÜŞ SAĞLANAMADI''

Kısmi kapanma sürecinde alınan tedbirlerin geçen yılın kasım ayında yaşanan düşüşü sağlayamadığını ifade eden uzman isim 'tam kapanma' tedbiri olasılığını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.

AŞI TEDARİKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."

''ÖNLEMLER GÜÇLENDİRİLMELİ''

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye'de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederekşunları söyledi:

"10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor. Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek."

Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan dikkat çeken yanıt

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ramazan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan dikkat çeken yanıt - Son Dakika


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