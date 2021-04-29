Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar - Son Dakika

Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
29.04.2021 16:23
Trabzon'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' pandemi nedeniyle bu akşam başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma nedeniyle erken kutlandı.
Trabzon'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' pandemi nedeniyle bu akşam başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma nedeniyle erken kutlandı. İşçi ve memur konfederasyonlarının temsilcileri Meydan Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyarak günün önemiyle ilgili açıklamada bulundular.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklaması çelenk sunumu ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Alanda 1 Mayıs ile ilgili sloganlar atılırken, sloganların ardından emekçiler sosyal mesafeyle 1 Mayıs halayı çekti. Alandakiler sağlık çalışanları başta olmak üzere Korona virüsü emekçilerine alkışlarla selam gönderdi. - TRABZON
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