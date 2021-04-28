Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı - Son Dakika

Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı

28.04.2021 10:03
Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı, System.String[]

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'de bayan ve erkek kuaförlerinde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'de bayan ve erkek kuaförlerinde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Düzce'de kuaförlerin de yoğun mesaisi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten Düzceli kuaförler, son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.

"Müşterilerimiz yoğunluk oluşturuyor"

Düzce'de uzun yıllardır bayan kuaförü olarak çalışan Feride Cesur; pandemi nedeniyle kısıtlı müşteri aldıklarını belirterek, tam kapanma ile müşterilerinin yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Cesur, "Tam kapanma açıklamasını ardından randevularımız dolmaya başladı. 17 Gün evlerinde kalacak olan bayan müşterilerimiz yoğunluk oluşturmaya başladı. İnşallah bizim için hayırlı olur. Randevularımız doldu. Bayanlar evlerinde yaptıkları işlemler çokta iyi olmuyor. 17 Gün evlerinde kalacak olan müşterilerimizin yoğun istek ve talepleri var. telefonlarımız durmuyor. Müşterilerimizin çoğunu da yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Sabah 07.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışabiliyoruz. İnşallah herkese yetişebiliriz" dedi.

"Bayram tıraşı erken başladı"

Düzce'de uzun yıllardır erkek berberi olarak çalışan Bahri Tanış ise bayram öncesi gelen tam kapanma kararı ile birlikte müşterilerinin bayram tıraşını olmak için yoğunluk oluşturduğunu belirtti. - DÜZCE

Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi bayan kuaförlerinde ve berberlerde randevular tavan yaptı - Son Dakika


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