Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk - Son Dakika

Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk

28.04.2021 12:44

Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk Zonguldak'ta tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı.

Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerini traş eden berberler, tek kullanımlık ürünler kullanarak hijyene özen gösterdiklerini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağının açıklanması üzerine kent merkezinde yoğunluk oluştu. Perşembe akşamı 19.00'da başlayıp 17 Mayıs gününe kadar devam edecek olan 19 günlük tam kısıtlama öncesi vatandaşlar berber ve kuaförlere akın etti.

İşyerleri önünde oluşan kuyruk nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetildi. Tek kullanımlık ürünlerle müşterilerini traş ettiklerini ifade eden Mehmet Alaca, "Yaklaşık 15 yıldır kuaförlük yapıyorum. Pandemi süreci bizim için zor geçti. Bizim mesleğimiz bu. Makasımız, tarağımızla işimiz bu. Geçindirmek zorunda olduğumuz ailemiz var. İnsanlarda traş olamama korkusu başladı. Bir yoğunluk var. Ama bu süreç de bizim için zor bir süreç, 18 gün. Kiralar duruyor. Dezenfekte makinemiz var. Traşa başlamadan önce dezenfekte işlemi yapıyoruz. Birden fazla müşteriyi içeriye almamaya çalışıyoruz. Maske uyarısı yapıyoruz. Herşeyimiz tek kullanımlık. Örtülerimiz, havlularımız tek kullanımlık" diye konuştu.

Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk
Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk
Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk
Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk - Son Dakika


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