Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu - Son Dakika

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu

28.04.2021 13:39

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu Rizeli çay müstahsilleri çiftçi belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu Rizeliler ÇAYKUR tarafından verilen üretici kartlarının çiftçi belgesi yerine geçmesini istiyor Rizeli çay müstahsilleri tam kapanma öncesi...

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu

Rizeli çay müstahsilleri çiftçi belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Rizeliler ÇAYKUR tarafından verilen üretici kartlarının çiftçi belgesi yerine geçmesini istiyor

RİZE - Rizeli çay müstahsilleri tam kapanma öncesi çiftçi belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam kabine toplantısının ardından açıkladığı tam kapanma tedbirleri ile beraber Rizeliler çay bahçelerine kapanma sürecinde girebilmek ve tarımsal faaliyette bulunmak için ziraat odalarının kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Rize Ziraat Odası'nın merdivenleri de dahil olmak üzere çay üreticileri ile dolup taşarken, mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Vatandaşlar ise Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen üretici kartlarının da çiftçi belgesi yerine geçmesi gerektiğini, geçmesi halinde ise Ziraat Odalarının kapılarındaki bu kalabalığın olmayacağını savundu.

3 gündür sıra beklediğini fakat sıranın bir türlü kendisine gelmediğini dile getiren çay üreticisi Fatma Çelik "Çiftçilik belgesi alabilmek için 3 gündür burada bekliyorum. Gelip gidiyorum. Çok kalabalık var, kalabalık olduğu için de gidip geliyorum sürekli. Akşama kadar bekliyorum sonra gidiyorum diyorum ki yarın gelirim. Yine geldik, 3 gündür buraya gelip gidiyorum. Bize bu eziyet nedir Ramazan ayında. Bir çaresine baksınlar, 400 kilo çayım var. Ne yapmamız gerekiyor. Bize bir söylesinler bir çaresine baksınlar" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un kendilerine verdiği çay müstahsili olduklarına dair kartların da çiftçi belgesi yerine kullanılabilmesi gerektiğini savunan Abdürrahim Beyaz isimli bir başka müstahsil ise "Bizim çay satabilmemiz için bize çay kart verilmiş. Bu kartın da o işi görmesi lazım. Bize ne lazım çiftçi belgesi. Orada zaten her şey yazıyor. Neden bu milleti Ramazan Ramazan kuyrukta bekletiyorsunuz? Milletin işi gücü var alışveriş yapacak, ihtiyacını karışlayacak. Bizde olan çay kartının bu işi görmesi lazım. Neden çiftçi belgesi almaya gerek var bir türlü anlamıyorum" dedi.

Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu
Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu

Ziraat Odası, Çiftçi, Çaykur, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
33 yaşındaki hoca Nagelsmann'ın, Bayern Münih'te kendisinden yaşça büyük futbolcuları nasıl yöneteceği merak konusu oldu 33 yaşındaki hoca Nagelsmann'ın, Bayern Münih'te kendisinden yaşça büyük futbolcuları nasıl yöneteceği merak konusu oldu         
15:20
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi         
14:47
Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu         
14:14
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanma öncesi çay müstahsillerinin belge kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement