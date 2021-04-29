TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan tatlıcıda baklava kuyruğu oluştu. Uzun kuyrukta bekleyenlerin ateşleri ölçülerek, onlara kolonya ikram edildi. İşletme sahibi Naci Dayan Kurallara dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız dışarda gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyor ve kolonya ikram ediyor dedi.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde