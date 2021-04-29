İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Tam kapanma öncesi Esenler'deki tatlıcıda uzun baklava kuyruğu oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan tatlıcıda baklava kuyruğu oluştu. Uzun kuyrukta bekleyenlerin ateşleri ölçülerek, onlara kolonya ikram edildi. İşletme sahibi Naci Dayan Kurallara dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız dışarda gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyor ve kolonya ikram ediyor dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TAM KAPANMA ÖNCESİ ESENLER'DE BAKLAVA KUYRUĞU - Son Dakika