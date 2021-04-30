Tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kuruldu - Son Dakika

Tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kuruldu

30.04.2021 00:57
Tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kuruldu, System.String[]

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kurulurken, alışveriş yapan vatandaşlar fiyatlardan, pazarcılar ise talep yetersizliği ve açık olacak marketlerden dert yandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kurulurken, alışveriş yapan vatandaşlar fiyatlardan, pazarcılar ise talep yetersizliği ve açık olacak marketlerden dert yandı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan tam kapanma kararları ile vatandaşların 17 gün boyunca sokağa çıkamayacağı duyurulmuştu. Yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kuruldu. Vatandaşlar kurulan son pazardaki fiyatların fazla olmasından dolayı tepki gösterirken, pazar esnafı ise 17 gün boyunca tezgahlarını açamayacaklarını, marketlere göre fiyatlarının artmasının normal olduğunu savundu. Bazı pazarcılar, tam kapanma sırasında açık olacak marketlerle rekabet edemediklerini, vatandaşın 'zaten marketler açık olacak' düşüncesiyle pazarlara beklenen rağbeti göstermediğini söyledi.

Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

Pazarda alışveriş yapan Önder Aktaş isimli vatandaş, fiyatlarda artış gözlemlediğini aktardı. Pazardaki kalabalığın bu artışlardan dolayı alışveriş yapmakta zorlandığını düşündüğünü söyleyen Aktaş, "Bugün evin ihtiyaçlarını almak için pazara geldim, fiyatlarda artış olduğunu gözlemledim. Mesela bir karpuz almak istediğimde kilosunun 10 lira olduğunu gördüm, bence bu fiyat çok fazla. Pazar kalabalık, ama bana herkes fiyatlardan dolayı alışverişte zorlanıyor gibi geldi. Çünkü ürünler pahalı, insanların cebi boş." dedi

"Fiyatlar uçmuş"

Alışveriş yapmak üzere tam kapanma öncesi kurulan son pazara gelen bir diğer vatandaş Nursel Kozan ise, fiyatların aşırı derecede arttığını öne sürerek, "Fiyat mı bunlar? Fiyatlar uçmuş, ne bu kardeşim? Azıcık alışveriş yaptım, her şeyden yarımşar kilo almak zorunda kaldım. Ben şükürler olsun yine alabildim, ama alamayanlar da var. Onlar ne yapacak? Ben halime şükrediyorum" diyerek pazar esnafına olan tepkisini dile getirdi.

"Marketlerle rekabet edemiyoruz"

Pazarda kuruyemiş satan esnaf Muammer Karakurt, Ramazandan dolayı fiyatlarda yüzde 30 ila yüzde 40 oranında bir değişiklik olduğunu, ancak kurulan son pazarda vatandaştan bekledikleri yoğunluğu göremediklerini dile getirdi. 17 günlük kapatma kararından dolayı mallarının ellerinde kalacağını söyleyen esnaf Karakurt, "Biz pazarcılar olarak malımız aldık, ama 17 günlük kapanma kararı sonrasında bu mallar bizim elimizde kalacak. Hurmalar ve incirler gibi ceviz de elimizde kalacak. En büyük sıkıntımız marketlerin açık olup da pazarların kurulmayacak olması. Marketlerle rekabet edemiyoruz. Bu çok haksız bir rekabet" dedi.

"Fiyatlar mevsimine göre normal"

Sebze satan bir diğer esnaf Necmi Uyar, fiyatların maliyetlere göre pahalı olmadığını savundu. Uyar, "Her şeyden önce sağlık diyorum, sağlığımız çok önemli. İnşallah Allah bize dayanma gücü verir. Sebze meyvede mevsimine göre ucuzluk var, çok pahalı değil. Bunlar çok maliyetli ürünler, bence fiyatlar normal. Bugün kapanma öncesi kurulan son pazar olduğu için yoğunluk bekliyoruz. Elimizdeki mal bitsin, ziyan olmasın istiyoruz. Zaten aşağı yukarı 20 günlük bir kapanma var. Eğer satamazsak bu mahsuller telef olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi Eskişehir'de son pazar kuruldu - Son Dakika


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