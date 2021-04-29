Tam kapanma öncesi gürültü denetimleri yapıldı - Son Dakika

Türkiye, pandemi ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamından itibaren tam kapanmaya gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kapanma sürecinin sakin ve huzurlu bir şekilde geçirilebilmesi için gerekli tüm önemleri alıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, gürültü kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kapanma öncesi denetimlerini artırdı.

24 SAAT DENETİM YAPILIYOR

Büyükşehir, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümler yapıyor. Gece-gündüz demeden denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ses seviyesi ölçer ile yerinde ölçüm yapıyor.

YERİNDE ÖLÇÜM

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzurunun kaçmaması, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Talepler üzerine gece-gündüz demeden denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ses seviyesi ölçer ile yerinde ölçüm yapıyor.

ŞİKÂYETLER BÜYÜKŞEHİR 153'E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikâyetlerini iletmeleri için kuruldu. Vatandaşların Büyükşehir 153'ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikâyetler de yine Büyükşehir 153 aranarak iletilebiliyor.