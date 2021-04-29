Drone - "Tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Drone - "Tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyulu (drone) Mersin'de "tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler, otogar ve kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyulu (drone) Mersin'de "tam kapanma" öncesi hareketlilik yaşandı Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler, otogar ve kara yollarında yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası yolcu otobüsleri ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da zaman zaman hareketlilik yaşandı.

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