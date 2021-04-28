Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış başladı - Son Dakika

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış başladı
28.04.2021 08:10
Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR
Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul
'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy
mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
YOĞUN TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor. İstanbul'da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.
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