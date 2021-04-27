Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı - Son Dakika

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı

27.04.2021 21:07

Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına iki gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına iki gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Dün akşam açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına iki gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Büyük İstanbul Otogarı'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor.

"KISITLAMA VAR MEMLEKETE GİDİYORUZ"

Tam kapanma öncesi ailesiyle birlikte memleketi Malatya'ya giden yolculardan Dilek Bayram, "Biz Malatyalıyız. İşimiz gereği buradayız, işimiz, evimiz burada. Kısıtlama var ve memlekete gidiyoruz. Orada rahat ediyoruz. Gittiğimiz yer merkezi değil, müstakil, kimseyle iletişimimiz yok, temas yok. O nedenle sakin olduğu için orayı tercih ediyoruz. Kısıtlama olmamış olsaydı bayrama iki gün kala gidecektik. Kısıtlamadan dolayı önceye aldık" şeklinde konuştu.

"KISITLAMA GELMESEYDİ 10 GÜN KADAR DAHA KALACAKTIK"

Tam kapanmanın başlayacak olması nedeniyle planını değiştirip memleketine erken döndüğünü belirten Vedat Tontuş, "Malatya'ya gidiyoruz. Buraya dediğim rahatsızdı onun için gelmiştik. Şimdi de kısıtlama başlayınca erkenden gitmek istiyoruz. Kısıtlama gelmeseydi 10 gün kadar daha kalacaktık. Kısıtlamayla da en doğrusu yapıldı" diye konuştu.

Muğla'ya gittiğini belirten Mehmet Sami ise, "İş için İstanbul'daydım bu şekilde sokağa çıkma yasağı çıkınca mecbur işleri bırakıp gitmek zorunda kaldım. Dalaman'a gidiyorum. Yasak süresince de burada kalamayız zaten o nedenle geri dönüyorum" dedi.

"TAM KAPANMA NEDENİYLE SEYAHAT SIKINTISI OLMASIN DİYE İZMİR'E GİDİYORUM"

Tam kapanma öncesi İzmir'e giden Mertcan Ağ, "Babam rahatsız olduğu için onu hastaneye getirdim. Tedavisi burada devam ediyor şimdi yasaklar başlayacak. Ben de yasaklar gelmeden memleketime ailemin akrabalarımın yanına gidiyorum. Kısıtlama kararı gelmeseydi kalacaktım ama tam kapanma nedeniyle seyahat sıkıntısı olmasın diye İzmir'e gidiyorum" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı

Koronavirüs, İstanbul, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı - Son Dakika


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