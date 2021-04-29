"Tam kapanma" öncesi İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

"Tam kapanma" öncesi İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluk başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi İstanbul- Tekirdağ yolunda yoğunluk başladı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'dan Tekirdağ'a ve çevre illere gelen vatandaşların yolculukları sürüyor. Sürücüler, Beyazköy, Yeniçiftlik ve üniversite kavşağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.

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