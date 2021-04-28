"Tam kapanma" öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

"Tam kapanma" öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor

28.04.2021 15:13

İzmir şehirler arası otobüs terminalinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İzmir şehirler arası otobüs terminalinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Kararın uygulanmasına bir gün kala Bornova ilçesindeki İzmir Otogarı'nda yoğunluk gözlendi.

Otogara gelenlerin önemli kısmının yazlık bölgeler için bilet aldıkları görüldü.

Öte yandan otogarda salgın tedbirleri kapsamında önlemler de sıklaştırıldı. Giriş ve çıkışlarda ateş kontrolü yapılıyor. Sık sık tekrarlanan anonslarla da vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vatandaşların temas ettiği noktalar ise ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

"Günlük 200-300 ek sefer yapmış olduk"

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Donbaz, AA muhabirine, kapanma kararının hemen ardından tüm Türkiye'deki otogarlarda bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Kararın ardından bilet satışlarında ciddi bir artış olduğunu aktaran Donbaz, "Normalin 2-3 katına kadar çıktı. Taşınan yolcuda, bu bariz şekilde belli." dedi.

Vatandaşların tercihleri hakkında da bilgi veren Donbaz, "Yolculuk yapanların yüzde 80'e yakını yazlık bölgelere gidiyor. Ama Türkiye'nin her yerine bir hareket var. Biz 2 günlük süreçte normal sefer sayımızın 2 katına çıktık. Günlük 200-300 ek sefer yapmış olduk." diye konuştu.

Varan Turizm İzmir Sorumlusu Barış Altıntaş da vatandaşların metropollerden küçük şehirlere yöneldiğini dile getirerek, "Ek seferler de koyduk. Aksatmadan hem vatandaşların sağlığı hem de güvenli şekilde ailelerine ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor
Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor
Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor
Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor

Şehirler Arası Otobüs, Mayıs, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tam kapanma' öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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