Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı - Son Dakika

Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı
29.04.2021 17:58
Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala İstanbul'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu azaldı.
Tam kapanma öncesi Karadeniz bağlantı yolu boş kaldı
KARABÜK - Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala İstanbul'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu azaldı.
Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında boş kaldı. Diğer illerde yaşanan yoğunluğa rağmen araç yoğunluğunun bulunmadığı, sürücülerin yollarda rahat bir şekilde ilerledikleri görüldü.
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