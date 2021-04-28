Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

28.04.2021 15:23

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu Berber esnafı: "Hem bizim hem diğer esnafların ileride daha rahat etmesi için dişimizi sıkacağız" İstanbul'da tam kapanmaya bir gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı.

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

Berber esnafı: "Hem bizim hem diğer esnafların ileride daha rahat etmesi için dişimizi sıkacağız"

İSTANBUL - İstanbul'da tam kapanmaya bir gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı. Kapanmanın gerekli olduğunu söyleyen bir berber, "Hem bizim hem diğer esnafların ileride daha rahat etmesi için 17 gün dişimizi sıkacağız. İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek" dedi.

Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlere ek olarak 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında kapanma olacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kapanma öncesi birçok işletmeye olan ilgi arttı. Talebin yoğunlaştığı yerlerden biri de berberler ve kuaförler oldu. Kapanmadan önce bakımlarını yaptırmak isteyenler tam kapanmaya bir gün kala berber ve kuaförlere akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kendilerine olan talebin arttığını ifade eden berber esnafı, kapanmanın gerekli olduğunu böylece yaz aylarında daha rahat günler geçirebileceklerini söyledi.

"Dişimizi 17 gün sıkacağız, İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek"

Yıllardır berberlik yaptığını söyleyen İbrahim Yalçın kapanmanın gerekli olduğunu belirterek, "Cuma, cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğumuzdan pazartesi günü yoğun geçti. Cumhurbaşkanımızın pazartesi akşamı yaptığı açıklamadan sonra da iki gündür yoğunuz, çok şükür. Kapanmayı, dükkanımızın kapanmasını hiç kimse istemez ama karşımızdaki restoran, kafeteryada çalışanlar bu dönemde mağdur oldukları için bizim de mecbur kapanmamız lazımdı. Biz de dişimizi 17 gün sıkacağız, İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek, daha iyi olacak. 17 günlük bir kapanma süreci olacak ama yarın öbür gün, mayısın 17'sinden sonra ferah etmemiz, bundan sonraki günlerin hem bizim hem diğer esnaf için daha rahat etmemiz için dişimizi sıkıp, elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi, İstanbul, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu - Son Dakika


Son Dakika

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden üyelikten çıkarılan Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden üyelikten çıkarılan Fatih Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi         
16:52
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement