Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı - Son Dakika

Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı

28.04.2021 16:07
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ramazan Bayramını da içine alan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ramazan Bayramını da içine alan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında yoğunluk oluşurken, Marmaris içinde de hareketlilik gözlendi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş yolu olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapanma öncesi denetimler artırıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu noktada Jandarma ekipleri binlerce araç kontrol etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararından sonra yollarda yoğunluklar oluştu. Tam kapanma süreci Ramazan Bayramı'nı da içine alacağından dolayı bayramı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kapanma öncesi yollara çıktı. Jandarma ekipleri, sürücülerin ve toplu taşıma araçlarındaki yolcuların evraklarını inceledi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma kontrol noktasında araçların içleri, bagajları Jandarma ve Polis köpekleri ile arandı. Marmaris'ten Akyaka'ya dönüş yolunda Marmaris Bölge Trafik İstasyonu ekipleri özellikle toplu taşıma araçlarını ve yük kamyonlarını kontroller yaptı. - MUĞLA

Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı
Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Jandarma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesi Marmaris'e girişte denetimler sıkılaştı - Son Dakika


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