TAM KAPANMA ÖNCESİ, SEMT PAZARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarı tıka basa doldu.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarı tıka basa doldu. Adım atacak yer kalmayan pazarda, tezgah önlerinde yığılma yaşandı. Merkez Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında bugün alışılmışın dışında görüntüler yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren dolmaya başlayan pazarda, adım atacak yer kalmadı. Tezgahlara akın eden vatndaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Pazarcılar, tezgahlarını uzun süre kapatmak zorunda kalacaklarını, bunun marketlere yarayacağını belirtirken, vatandaşlar, daha önce haftalık ihtiyaçlarını karşıladıklarını bu kez ise 17 günlük alış veriş yaptıklarını söyledi.

Avcılar, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › TAM KAPANMA ÖNCESİ, SEMT PAZARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI - Son Dakika

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