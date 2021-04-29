TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi olta balıkçıları, Beşiktaş sahilinde son balıklarını tuttu. Kovalarını balık ile dolduran balıkçılar, son gün kısmetlerinin açık olduğunu belirterek, Akşama balık var dediler.

17 GÜN BOYUNCA EVDE SIKILACAĞIZ

Balık tutan Bülent Hekimoğlu, '17 gün boyunca evde sıkılacağız. En sevdiğimiz eğlencemiz buydu. Balıktan mahrum kalmak bizim için büyük sıkıntı yaratır. Evde oyalanmanın yollarını arayacağız. Kapanma nedeniyle 17 gün evde hanımla didişeceğiz. Pandemi nedeniyle balıklar daha da büyür. Bayramdan sonra büyük balıklar tutmaya başlarız dedi.

Kadir Çınar 'Benim için sıkıntı yok. 20 gün balık tutmaya gelmem. Evde oturur oltalarımı bağlarım. Takım yaparım. Benim için sıkıntı yok diye konuştu.

BUGÜN TUTABİLDİĞİMİZ KADAR BALIK TUTACAĞIZ

Harun Sezer 'Bugün tutabildiğimiz kadar balık tutacağız. Daha sonra da çıkamayacağız. Sokağa çıkma yasağı sonuç olarak bizler için yapılan bir şey. Biz buna uymakla yükümlüyüz şeklinde konuştu.

Son günlerini değerlendirdiğini söyleyen Sadık Kahraman 'Ne yapacağız. Son günümüzü değerlendireceğiz. Çıkarabildiğimizi çıkaracağız. 17 gün boyunca bunu yiyeceğiz. Bugünde maşallah balık var. Akşam iftarda balık yiyeceğiz dedi.