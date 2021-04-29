"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
29.04.2021 15:23
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi Jandarma ekiplerinin çalışması Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi
Jandarma ekiplerinin çalışması
Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
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