"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi

Jandarma ekiplerinin çalışması

Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.