"Tam kapanma" öncesi yollarda trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Ege'deki tatil merkezlerine geçiş güzergahında bulunan Aydın'ın Söke ilçesinde, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezlerine gitmeye devam ediyor.

Tam kapanma sürecini Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim gibi tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların geçiş yaptığı Söke'deki otoyollar, hareketli bir gün geçiriyor.

Araçlarıyla Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerine gitmek isteyen sürücüler, bu bölgelerin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Aydın- Muğla kara yolunda ise 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'dan sabah erken saatlerde yola çıktığını aktaran sürücü Sedat Bayrak, "Erken saatte yola çıktık. Ama saatlerdir yoldayız. Bodruma gideceğim. Umarım erkenden varırız." dedi.

Bu arada Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgede denetimlerini artırdı.