"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı - Son Dakika

Şehirlerarası Otobüs Terminali
Otogardaki yolcu yoğunluğu
Kent meydanındaki yoğunluk
Sebze halinde oluşan kalabalık
Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
SİVAS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Sivas
Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğu arttırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk gözlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetim yaparak, maske ve mesafe uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
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