Yollardaki araç yoğunluğu
Caddelerdeki insan yoğunluğu
Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması
Berber ve kuaförlerdeki yoğunluk
-Tıraş olan vatandaşlar ile röportaj
Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş'in açıklaması YOZGAT - Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Yozgat
Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Emniyet ekipleri cadde girişlerinde HES kodu uygulaması yaparak, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.
Berber ve kuaförlerde de yoğunluk dikkati çekti.
Yozgat şehirlerarası otobüs terminalinde sakinlik gözlemlenirken, doğu ve batı illerini birbirine bağlayan E-88 kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı - Son Dakika