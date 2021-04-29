"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı - Son Dakika

Yozgat şehirlerarası otobüs terminalinde sakinlik gözlemlenirken, doğu ve batı illerini birbirine bağlayan E-88 kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Berber ve kuaförlerde de yoğunluk dikkati çekti.

Emniyet ekipleri cadde girişlerinde HES kodu uygulaması yaparak, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş'in açıklaması YOZGAT - Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

-Tıraş olan vatandaşlar ile röportaj

Berber ve kuaförlerdeki yoğunluk

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