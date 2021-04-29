"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı - Son Dakika

"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu. Kayseri Kayseri'de kısıtlamaya saatler kala meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü. Kent sakinleri alışveriş için özellikle AVM'ler ve tarihi Kayseri Çarşısı'na akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara salgın kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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