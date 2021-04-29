Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı - Son Dakika

Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı

29.04.2021 15:26
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Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma öncesinde vatandaşlar alışveriş yapabilmek için pazaryerini doldurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma öncesinde vatandaşlar alışveriş yapabilmek için pazaryerini doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağının açıklamasının ardından yasak öncesinde vatandaşlar sokak ve pazaryerini doldurdu. Tam kapanma kararıyla birlikte halk pazarlarının kurulamayacak olması pazarcı esnafını kara kara düşündürmeye başladı. Pazara süt, yoğurt, yumurta gibi ürünler getirerek günlük ihtiyaçlarını karşılayan köylü vatandaşlar da bu süre içerisinde pazara gelemeyecek olmaları nedeniyle büyük sıkıntı içerisinde kalacaklarını belirterek, yasaklarda haftanın bir günü olsun pazarın kurulmasını istedi.

Yasaklar öncesinde pazaryerinde kalabalık yaşandı

İnebolu'da tam kapanma öncesinde ilçe merkezi ile sokak ve caddelerinde yoğunluk meydana geldi. İnebolu'da kurulan halk pazarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Tam kapanma süresince pazarların kapalı olacağını öğrenenler, pazaryerlerine akın etti. Pazaryeri esnafları kredi ve borçlarının olduğunu belirterek, tam kapanmada en az haftada bir gün olsun pazarın kurulmasını talep ettiler.

"Pazar hiç bu kadar yoğun olmamıştı"

Pazarcı esnaflarından Cihan Şırvan, "Pandemi başladığından bu yana hiç bu kadar yoğun olmamıştı pazar. En yoğun günlerinden birini yaşıyoruz. Bu yoğunlukta tam kapanma açıklamasının etkisi oldu vatandaşlar 17 günlük ihtiyacını gidermek için pazara indi. Pazarlar 17 gün kapalı kalacak karar bizim sağılığımız için verildi. Elimizden gelen bir şey yok her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

"Marketler açık olacak, bizim tezgahlar kapanacak"

Pazarcı esnaflarından Serkan Şivetoğlu ise, "Yasak öncesinde işlerimizde bir hareketlilik yaşandı. Pazar fiyatlarımız da uygun ama bu fiyatları bu şekilde kalmayacak yasak sonrasında yükselişe geçeceğini düşüyorum. Ben alınan kararlarda şunu uygun bulmuyorum, market pazarı değil de pazarlarında bir şekilde ele alınması gerektiğini düşüyorum. Çünkü markette bulaşan virüs pazarda da bulaşıyordur ve pazarda bulaşan virüs markette bulaşıyordur. Vatandaşa 17 günlük kısıtlama geliyor ama esnafın halini düşünen hiç yok yasaklarda vergi borçlarını sigortaları, banka kredilerini nasıl öderler diye düşünen yok. Devlet insanlara bu şekilde kolaylık yapmış olmalı, bu yasaklarda bu borçlarımızı evde oturarak mı ödeyeceğiz. Biz yasakların olmasına karşı değiliz en azından haftanın bir günü olsun pazarcı esnafı pazarını açmalıdır" diye konuştu.

"Covid-19 salgını ceplerimizi boşalttı"

Pazarcı Hasan Aydınlı da, "Pandemi döneminde pazarımız da ilk defa bir hareketlilik yaşandı. İnşallah korona virüs salgını bir an önce biter de eski işlerimize geri döneriz. Şuanda pazarda para kazanamıyoruz, ceplerimiz boş tüm ödemelerimiz bekliyor, inşallah vaka sayıları sıfıra iner de eski işlerimiz biran önce kavuşuruz" şeklinde konuştu.

"Bizim borçlarımızı kim ödeyecek"

Pazar esnaflarından Metin Karademir ise, "Son alınan 17 günlük tam kapanma biz esnaflar için çok kötü oldu. Kararlar kendi kafalarına göre alıyorlar aç mısın tok musun diye kimseye soran yok. Tüm esnaflarımızın çekleri var, kredileri var ev kirası var, dükkan kirası var sigortaları var kim ödeyecek bu borçları eve kapanma ile her şey bitiyor mu? Esnafın ve vatandaşın halini soran yok. Bizler de korona virüs salgınından memnun değiliz biran önce bitmesini istiyoruz ve bir an önce eski işlerimize geri dönmek istiyoruz ancak bazı kararlar alınırken esnaf ve vatandaş düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.

"Ürünlerimizi satabilmek için hafta bir gün pazar istiyoruz"

Yukarı Çaylı Köyünden Üretici Sevim Tunoğlu da, şunları kaydetti: "Biz ürünlerimizi köyde seralar da yetiştirip halk pazarındaki vatandaşlarımıza ürünlerimizi sunuyoruz. 17 günlük sokağa çıkma yasağında bizim ürettiğimiz ürünlerimizi satamadıktan sonra ne yapacağız. Ürettiğimiz ürünleri çöpe mi atacağız bizim verdiğimiz emeklerimiz bura da nerede kaldı. Üreticiye böyle mi sahip çıkılacak, pazarcı esnafına ve köylü pazarına hafta bir gün olsun izin verilmelidir. Biz pandemiden önce hafta da iki kere halk pazarına geliyor ve satışlarımızı yapıyorduk ve korona virüs salgını ortaya çıktıktan sonra pazarımız iki günden bir güne düşürüldü. Bir günde olsun ürettiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyorduk. 17 tam kapanma kararlarından marketler açık olacak pazarcı esnafı pazarını tezgahını açamayacak. Biz de ürettiğimiz ürünleri çöpe atmak zorunda kalacağız. Ben her hafta pazara köy yumurtamızı, sütümüzü, pancarımızı kıvırcığımızı soğanımız gibi birçok ürün getiriyorum. 3 hafta sokağa çıkma yasağında ben bu ürünlerimi kime satacağım en azından hafta da bir gün ürünlerimizi para getirip satalım biz de bu ürünleri satarak çoluk ve çoğumuza bakmak için evime ekmek getiriyorum. Biz yasakların gelmesine karşı değiliz bu virüs illetinden bizde kurtulmak istiyoruz. Ancak kararların alınırken üretici ve esnafta düşünülmelidir. Biz ürünlerimiz satmak için cumhurbaşkanımızdan hafta da bir gün izin istiyoruz."

"Halk pazarlarının açılsın istiyoruz"

Taşoluk Köyünden Üretici Salih Girinti de, şöyle konuştu: "Biz yasakları doğru bulmuyoruz, biz çiftçi olduğumuz halde ürünlerimizi pazara getirip satamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri yasak etti ve marketleri açık bıraktı o zaman marketleri de kapatsın o zaman. Biz 17 gün boyunca aç kalmayız da ölmeyiz de eğer tam kapanma yapılacak ise her yeri kapatmalıdır. Biz bütün ürünlerimizi çürüyüp çöpe atacağız benim köyümde 6 adet seram var sera olan ürünlerimiz çürüyecek biz de onları çöpe atmak zorunda kalacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pazarın açılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ya her tarafı komple kapatacak ya da pazarı açık bırakacak. Köylünün ürünlerini Pazar da satabilmeleri için hafta bir gün olsun Pazar yerleri vatandaşın hizmetine açılmalıdır. Sayın cumhurbaşkanımızdan Pazar yerlerinin hafta bir gün olsun açılmasını rica ediyoruz." - KASTAMONU

Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı
Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı

cumhurbaşkanı, Koronavirüs, İnebolu, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma öncesinde pazaryerleri dolup taştı - Son Dakika


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