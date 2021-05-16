Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kapsamında Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ve köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat'ta tam kapanma nedeniyle sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da tam kapanma dolayısıyla kent genelinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde sakinlik gözlenirken emniyet güçleri de kent içinde ve şehir giriş ve çıkışlarında araçları kontrol ediyor.

Ekipler, sürücü ve yolcularda seyahat izin belgesi ile görev belgesi sorgusu yapıyor.

Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle sessizlik devam ediyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyduğu kentte cadde ve meydanlar boş kaldı.

Öte yandan güvenlik güçleri, tam kapanmanın son gönünde olası ihlalleri önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.