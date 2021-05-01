"Tam kapanma" sessizliği - Son Dakika

"Tam kapanma" sessizliği

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Emniyet ekiplerinin kuşlara yem vermesi Polislerin sokak hayvanlarına mama, süt ve su bırakması Yozgat Belediyesinin çalışmaları Emniyet ekiplerinin uygulaması Polislerin vatandaşlarının sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etmesi - YozgatYozgat'ta da cadde...

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Emniyet ekiplerinin kuşlara yem vermesi Polislerin sokak hayvanlarına mama, süt ve su bırakması Yozgat Belediyesinin çalışmaları Emniyet ekiplerinin uygulaması Polislerin vatandaşlarının sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etmesi - Yozgat Yozgat'ta da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri, cadde girişlerinde uygulama yaparak, durdurdukları araçlarda sürücülerinin izin belgesini kontrol etti. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını besledi. Eski Buğday Pazarı'ndaki güvercinlere yem atan ekipler, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına mama, süt ve su bıraktı. Yozgat Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek saat kulesi çevresinde yol ve kaldırım çalışmasını sürdürdü.

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