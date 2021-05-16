"Tam kapanma" sessizliği sürüyor - Son Dakika

Kent meydanından görüntüler

Boş kalan cadde ve sokaklar

Belediye ekiplerinin çalışmaları Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim.

Kentte Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Gazipaşa ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Tam kapanmadan muaf olan işletmeler faaliyetlerini sürdürürken, şehirde araç trafiğinde de azalma görüldü.

Kentte, emniyet ve jandarma ekipleri de denetimlerine devam etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Kahramanmaraş ve Uzun Sokak'ta başlattıkları altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.