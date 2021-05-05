"Tam kapanma" sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi - Son Dakika

"Tam kapanma" sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi

05.05.2021 11:13

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ebeveynlerin, geleneksel oyunların yanı sıra çeşitli aktivitelerle hem kendilerini hem de çocuklarını dijital...

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ebeveynlerin, geleneksel oyunların yanı sıra çeşitli aktivitelerle hem kendilerini hem de çocuklarını dijital bağımlılıktan koruyabileceklerini söyledi.

Dernek başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır devam eden salgınla ilgili tedbirler çerçevesinde son dönemde "tam kapanma" uygulandığını hatırlattı.

Bu süreçte dijital nesnelerin dışa açılan kapı olduğuna değinen Dilci, bunun insan psikolojisine yararları olduğu gibi zararlarının da bulunduğunu vurguladı.

Dilci, kapanma sürecini birçok kişinin evde dijital nesnelerle temas ederek geçirdiğine dikkati çekerek, bu durumun beyin kas koordinasyonunu olumsuz etkileyebildiğini, özellikle çocuklarda karakter çoğaltması denilen bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Dijital mecrada oyun etkinliğinin süresi ayarlanmalı

Kapanma sürecinde dijital bağımlı olmamak için evde yapılacak faaliyetlerin artırılması ve paylaşılmasını da öneren Dilci, şunları kaydetti:

"Televizyonda çocuklarımızla eğitici sinema filmleri izleyelim. Çocuğumuza dijital mecrada serbest oyun etkinliği sunacaksak bunu kontrol edelim ve süresini ayarlayalım. Bu süre ortaokul yaş altı çocuklarda 45 dakikayı geçmemeli. Aile içerisinde geleneksel oyunlarla ilgili bir saat ayarlayalım. Bu süreçte her aile belki de çocukluğuna dönebilir, çocukluğunda yaşamış olduğu geleneksel oyunları aile içerisinde sürdürebilir. Bunun dışında ailenin müzik etkinliğine de yer vermesinde fayda var. Yine bizim en önemli ve en iyi dostlarımız kitaplardır."

Akıllı telefon uyarısı

Dilci, dijital nesnelerin amaç dışında gereksiz biçimde kullanılmaması gerektiğini belirterek, özellikle 22.00'den sonra akıllı telefonlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

İmkanı olan çocukların evlerinin bahçelerinde etkinlik yapmalarını ve varsa besledikleri evcil hayvanlarla vakit geçirmelerini de öneren Dilci, yetişkinler için de tam kapanmanın çocukluğu yaşamaya dönük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Dilci, "Geçmişte yüz yüze yaşanan deneyimlerin, oyunların verdiği tatmin, doyumsama ve mutluluğu şu an hiçbir dijital nesne vermemektedir. Dijital nesneler gittikçe bağımlılığa doğru götürmekte ve davranışsal anlamda sapmalara, saplantılara neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi
Tam kapanma sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi
Tam kapanma sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi
Tam kapanma sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tuncay Dilci, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Tam kapanma' sürecinde ailelere farklı etkinliklerle dijital bağımlılıktan korunma önerisi - Son Dakika


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