"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor - Son Dakika

"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor
02.05.2021 16:02
Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa...
Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar
Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması
Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü. Polis ekipleri, kentin giriş çıkış noktaları ile en işlek alanlarında uygulama yaparak vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Son Dakika Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi