"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor - Son Dakika

Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar

Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması

Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü. Polis ekipleri, kentin giriş çıkış noktaları ile en işlek alanlarında uygulama yaparak vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.