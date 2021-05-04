Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin? - Son Dakika

Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin?

04.05.2021 10:31

Pandemi döneminde yaşanan kapanma sürecinde birçok kişinin hareketsiz kalması veya yanlış dinlenme sonucu çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Fizyoterapi Uzmanı Gülşah Konakoğlu, 'Öncelikle istirahat ve aktiviteyi dengede tutmamız lazım.

Pandemi döneminde yaşanan kapanma sürecinde birçok kişinin hareketsiz kalması veya yanlış dinlenme sonucu çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Fizyoterapi Uzmanı Gülşah Konakoğlu, 'Öncelikle istirahat ve aktiviteyi dengede tutmamız lazım. Çünkü vücudumuzdaki kasların belli bir çalışma kapasitesi var ve bu kasları kullanmadığımızda kasların dayanıklılığı azalıyor. Bu durum, kardiyovasküler dayanıklılığın azalmasına, bel ve boyun sağlığını olumsuz etkileyen omurga problemlerine davetiye çıkarabiliyor' dedi.

Hareketsiz yaşamın çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, uzanıp dinlenmenin bile tehlikeli olduğunu söylüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, özellikle pandemi sürecinde birçok kişinin daha az hareket ettiğini belirterek, hareketsiz yaşamın sebep olabileceği hastalıklar ve doğru dinlenme şekilleri ile ilgili bilgi verdi.

DİNLENME VE AKTİVİTE DENGEDE OLMALI

Tam kapanma sürecinde dinlenme ve hareket etmeyi dengelemek gerektiğini söyleyen Konakoğlu, 'Tam kapanmayla birlikte evlerimizde vakit geçirmeye başladık. Bu dönemde fiziksel uygunluğumuzu korumak ve sürdürmek için birtakım konulara özen göstermemiz gerekiyor. Öncelikle istirahat ve aktiviteyi dengede tutmamız lazım. Gün içerisinde uzanma, ayakta durma, oturma sürelerini dengeli bir şekilde ayarlamalıyız. Çünkü vücudumuzdaki kasların belli bir çalışma kapasitesi var ve bu kasları kullanmadığımızda kasların dayanıklılığı azalıyor. Eğer hareketsiz yaşam tarzında uzun süre kalırsak bir süre sonra vücudumuzdaki kasları kullanmak istediğimizde, belli bir işi belli bir pozisyonda yapmak istediğimizde daha çabuk yorulacağız. Böyle durumlarda hareket etmek istemiyoruz, uzanıp yatmak ve kendimizi kaldırmamak istiyoruz. Bunun sebebini ise çok anlayamıyoruz. Aslında bu, tamamen hareketsizliğe bağlı olarak kas dayanıklılık kapasitemizin azalmasıyla ilgili bir durum' diye konuştu.

BEL VE BOYUN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN PROBLEMLER ORTAYA ÇIKIYOR

Hareket ederek, kasları güçlendirmek gerektiğini dile getiren Konakoğlu, 'Özellikle evde vakit geçirirken televizyon karşısında bilgisayarımızı kucağımıza alıp, yumuşak kanepelere gömüldüğümüz zaman tamamen bel ve boyun sağlığımıza zarar veren omurga problemlerine davetiye çıkarıyoruz. Dolayısıyla kaslarımızı uzun süre kullanmadığımızda ve kas gücümüz azaldığında ve uzun süre ayakta durmayıp kemiklerimize ağırlık bindirmediğimizde, oturduğumuzda veya uzandığımızda kemiklerimize yeterli ağırlık verilmediği için kemik yıkım süreci hızlanıyor. Özellikle ileri yaşlarda bunu fazlaca gözlemliyoruz. Kaslardaki dayanıklılığın azalması, günün sonunda kardiyovasküler dayanıklılığın azalmasına da sebep oluyor. Çünkü kalp de kas ile çalışıyor. Kalp kasımızın da dayanıklılığı azalıyor' dedi.

Konakoğlu, gün içerisinde yapılacak hareketler ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

'Bizler sağlık problemlerini ve vücudun dayanıklılığının düşmesini engellemek için gün içerisinde aktivitelerimizi dengeli yapmalıyız. En az 30 dakikalık yürüyüşler yapılabilir. Sporu mutlaka hayatımızın merkezinde tutmalıyız. Ev içinde yapılabildiği kadarıyla germe, güçlendirme egzersizleri faydalı olacaktır. Özellikle vücudun ön taraftaki kasları kısalır, bacak arka kasları kısalır. Bunlar esnetilebilir. Vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler de fiziksel kapasiteyi koruyucu olacaktır.'

Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin?
Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin?
Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin?
Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin?

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Rehabilitasyon, Pandemi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tam kapanma sürecinde istirahat ve hareketi dengeleyin? - Son Dakika


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