"Tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Çorum

Çorum'da bayramın ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kısıtlama ihlallerine karşı denetimler de sıkılaştırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, belirlenen noktalarda yaptıkları denetimde muafiyet belgesi olanların geçişine izin veriliyor.