" Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle boşalan sahil ve caddeler havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kısmi yoğunluğun yaşandığı turistik ilçede, tam kapanma sürecinin başlamasıyla sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.
Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ve Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.
Öte yandan emniyet ve jandarma ekipleri ilçede denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Tam kapanma' sürecinde sessizliğe bürünen Akçakoca 'drone' ile görüntülendi - Son Dakika