"Tam kapanma" sürecinde sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi - Son Dakika

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ve Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.

" Batı Karadeniz 'in incisi" olarak tabir edilen Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle boşalan sahil ve caddeler havadan görüntülendi.

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