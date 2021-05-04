Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına 100 ton besin desteği - Son Dakika

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına 100 ton besin desteği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarını besleme çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına toplam 100 ton besin desteği sağlanacağı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına ağırlık verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bu süreç boyunca sokak hayvanlarının yanında olacaklarını belirterek, "Kentimizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve beslenmesi için daima çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

17 gün boyunca 30 personel ile 100 ton besin desteği

Doğada yaşayan tüm canlılara her mevsim ve her koşulda gıda desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 25 ilçesinde sokak ve yaban hayvanlarına ulaşarak tam kapanma sürecinde de mama desteğinde bulunmaya devam edecek.

"Başkent'te her can değerlidir" diyen Yavaş, birçok iş yerinin kapalı ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu süreçte hayvanseverleri şu sözlerle bilgilendirdi:

"17 günlük tam kapanma döneminde sokaktaki canlarımız aç kalmasın diye 30 mesai arkadaşımız 14 araç ile toplam 100 ton mama desteğinde bulunuyor."

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerdeki dinlenme alanlarından barınaklara, kampüslerden sokak ve caddelere kadar Başkent'in en ücra köşesine ulaşarak besin desteği sağlamayı sürdürürken, hayvanseverlerden gelen bildirimleri de dikkate alarak sokak hayvanlarının yaşadığı noktalara ulaşmaya devam ediyor.

7/24 acil durumlarda müdahale

Mavi Göl'de yapılan besleme çalışmalarına katılan ve sokak hayvanlarına sadece 30 Nisan'da toplam 7 ton mama desteğinde bulunduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde uygulanan tam kapanma günleri başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokaklarda yaşamını sürdüren can dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. 17 günlük kapanma sürecinde toplam 30 personel 14 araçlık filomuz ile birlikte Ankara genelinde sokak hayvanları besleme çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ayrıca 7/24 acil müdahaleye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının tedavisinde de mesaimiz devam edecek."