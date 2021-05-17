Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri - Son Dakika

Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri

17.05.2021 15:25

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 gün boyunca süren tam kapanma bu sabah sona erdi ve 'kademeli normalleşme' sürecine geçildi. Konuyla ilgili kafa karışıklıklarını gidermek isteyen İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, "kademeli normalleşme" sürecinde marketler hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta içi mesai saatlerine ilişkin bir açıklama yapılmazken, marketlerin hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi bu sabah 05.00'te sona erdi. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla dün, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak. Yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma durumu belli oldu.

MARKETLERİN MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21.00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor.

Marketlerin pazartesi- salı- çarşamba- perşembe ve cuma günleri 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Hafta sonu ise marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Yayınlanan genelgede günde binlerce ziyaretçisi olan marketler ve semt pazarları için şu ifadelere yer verildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU SATILAMAYACAK

Genelgede marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği belirtildi.

PAZARLAR HAFTA İÇİ KURULACAK

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacak.

ONLINE MARKET VE YEMEK SİPARİŞİ 07.00-00.00 ARASI

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri

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Son Dakika Ekonomi Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri - Son Dakika Ekonomi


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