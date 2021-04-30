"Tam kapanma" sürecinin ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

"Tam kapanma" sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
30.04.2021 12:53
Boş kalan meydanve caddelerin drone ile görüntülenmesi MANİSA - Manisa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, kenti ana caddelerinin, meydanlarının ve parklarının boş kaldığı gözlendi.
Boş kalan meydanve caddelerin drone ile görüntülenmesi MANİSA - Manisa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, kenti ana caddelerinin, meydanlarının ve parklarının boş kaldığı gözlendi.
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