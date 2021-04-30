"Tam kapanma" sürecinin ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Boş kalan meydanve caddelerin drone ile görüntülenmesi MANİSA - Manisa 'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, kenti ana caddelerinin, meydanlarının ve parklarının boş kaldığı gözlendi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var