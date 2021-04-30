Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Huzurpark'In drone ile görüntülenmesi Atapark'ın drone ile görüntülenmesi İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi Ekiplerin denetimlerde bulunması Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde...

Huzurpark'In drone ile görüntülenmesi Atapark'ın drone ile görüntülenmesi İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi Ekiplerin denetimlerde bulunması Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde cadde, sokak, meydan ve parklar sessiz kaldı. Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Huzurpark ve Atapark boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimler arttırılırken, dışarıda olan vatandaşlar ve araçlar durdurulup izin belgeleri soruldu.

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