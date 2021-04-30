Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Atatürk Kent Meydanı'nda hakim olan sakinlik Adnan Menderes Bulvarı'nda hakim olan sakinlik Efeler'deki gösteri havuzu ve yolcu durağında hakim olan sakinlik AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve...

Atatürk Kent Meydanı'nda hakim olan sakinlik Adnan Menderes Bulvarı'nda hakim olan sakinlik Efeler'deki gösteri havuzu ve yolcu durağında hakim olan sakinlik AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Özellikle Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı boş kaldı.

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